هل سنة الفجر تُقضى بعد صلاة الفريضة؟ الشيخ الشثري يجيب

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أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حكم قضاء سنة الفجر بعد الانتهاء من صلاة الفريضة.

وقال الشيخ الشثري، عبر برنامج “فتاوي” على قناة السعودية: “إذا دخل الفجر فلا صلاة إلا المكتوبة، ولكن لو قدر إن الإنسان لم يتمكن من أداء سنة الفجر قبلها فلا بأس على الصحيح أن يصلي سنة الفجر بعد الفريضة”.

واستشهد بالحديث النبوي (صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيل)، كما استشهد أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها).

وتابع الشيخ سعد الشثري “سنة الفجر فيها أجر عظيم وثواب جزيل وكان النبي صلي الله عليه وسلم لا يتركها سفراً ولا حضراً.