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هل يمكن استخدام زيت القير بديلاً لزيت المحرك في السيارة؟

هل يمكن استخدام زيت القير بديلاً لزيت المحرك في السيارة؟
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء السيارات، أن الزيوت تعد من أهم السوائل التي تعتمد عليها السيارات في عملية التشغيل سواء بالنسبة للمحرك أو القير، حيث أن هناك الكثير من الأجزاء الهامة في السيارة تعتمد على الزيوت كي تعمل بأفضل وأعلى كفاءة ممكنة، كما أكدوا أنه لا يمكن التبديل بين زيت المحرك والقير لأن لكل منهما خصائصه وصفاته.

ومن أشهر هذه الأجزاء التي تعتمد على الزيوت في عملها هي المحرك والقير (ناقل الحركة)، ولكن هل يصلح استخدام زيت القير بديلاً لزيت المحرك في الحالات الضرورية؟

وفي التفاصيل، أوضح خبراء السيارات أنه لا يمكن استخدام زيت القير بديلاً لزيت المحرك، وذلك لاختلاف خواص ومهام كل منهما.

وأكدوا أن زيت المحرك يتميز بقدرته الفائقة على تحمل درجات الحرارة العالية على عكس زيت القير الذي لا يتحمل هذه الحرارة، كما أن زيت المحرك له درجة لزوجة معينة لتزليق التروس المعدنية الداخلية للمحرك لا يوفرها زيت القير.

كما أن درجة لزوجة زيت القير تختلف كثيراً عن درجة لزوجة زيت المحرك، وهو الأمر الذي يجعل التبديل بينهما غير ممكن نهائياً.

هذا ويقوم زيت المحرك أيضاً بامتصاص الأوساخ والشوائب الناتجة عن عملية الاحتكاك والحرارة الشديدة داخل المحرك، لذا يتم تغيير زيت المحرك عند قطع مسافة من 3000 كم إلى 10000 كم تقريباً، وفقاً لنوع الزيت المستخدم، في المقابل نجد أن زيت القير يتم تغييره غالباً بعد قطع مسافة 60000 كم ولا يمتص الأوساخ والشوائب.

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