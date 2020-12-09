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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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حقيقة إصدار لوحات جديدة للسيارات في المملكة

حقيقة إصدار لوحات جديدة للسيارات في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، مساء اليوم الأربعاء، حقيقة إصدار لوحات جديدة للسيارات في المملكة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الصورة مفبركة ومتداولة منذ عام 2014، حيث سبق أن نفت الإدارة العامة للمرور ذلك رسمياً عدة مرات.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد نفت في وقت سابق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لوحات جديدة للسيارات .

 

 

 

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