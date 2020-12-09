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«النمر»: 4 أشياء ابتعد عنها قبل النوم لكي ترتاح في نومك

«النمر»: 4 أشياء ابتعد عنها قبل النوم لكي ترتاح في نومك
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بالابتعاد عن أربعة أشياء قبل النوم للاستمتاع بنوم هادئ.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: أشياء ابتعد عنها قبل النوم مباشرةً …لكي ترتاح في نومك:

١.استعمال الجوال لتصفح النت.

٢.مناقشة المشاكل اليومية مع الزوجة.

٣.الأكل الدسم قبل النوم مباشرة.

٤.وجود إزعاج/أضواء في غرفة النوم.

 

 

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