«النمر»: 4 أشياء ابتعد عنها قبل النوم لكي ترتاح في نومك

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نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بالابتعاد عن أربعة أشياء قبل النوم للاستمتاع بنوم هادئ.
وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: أشياء ابتعد عنها قبل النوم مباشرةً …لكي ترتاح في نومك:
١.استعمال الجوال لتصفح النت.
٢.مناقشة المشاكل اليومية مع الزوجة.
٣.الأكل الدسم قبل النوم مباشرة.
٤.وجود إزعاج/أضواء في غرفة النوم.
أشياء ابتعد عنها قبل النوم مباشرةً …لكي ترتاح في نومك:
١.استعمال الجوال لتصفح النت.
٢.مناقشة المشاكل اليومية مع الزوجة.
٣.الأكل الدسم قبل النوم مباشرة.
٤.وجود إزعاج/أضواء في غرفة النوم.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)December 8, 2020