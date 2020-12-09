«أم القرى» تنشر فقرات من اللائحة التنفيذية لـ «نظام الأحداث»

تواصل – فريق التحرير:

نشرت جريدة أم القرى الرسمية، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقرات من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 1442/4/16هـ على اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث. وفيما يلى بعض الفقرات الواردة في اللائحة:

من المادة الرابعة:

• يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث إلا عند مقاومته.

يجب عند القبض على الحدث أن يبلغ وولى أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:

أ – أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.

ب – حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

من المادة الثامنة:

• يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية.

• إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق في مكان خارج الدار؛ فينبغى أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.