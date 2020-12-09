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«البريد» يعلن فتح باب التوظيف بنظام الدوام الجزئي.. الشروط ورابط التقديم

«البريد» يعلن فتح باب التوظيف بنظام الدوام الجزئي.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن فتح باب التوظيف (للرجال والنساء) بنظام الدوام الجزئي في محافظات ومراكز المملكة من خلال برنامج (التوصيل المرن) لتحقيق دعم نشاطها في تقديم الخدمة وتلبية الاحتياج على النحو التالي:

– الشروط المطلوبة كالتالي:

  • أن لا يكون لدى المرشح أي مشاكل صحية من شأنها أن تعرضه للخطر أثناء أداء الخدمة.
  • يجب أن يكون لدى المرشح سيارة شخصية ورخصة قيادة سارية.
  • يجب أن يكون لدى المرشح هاتف ذكي وإتصال بيانات مفعل.
  • توقيع إتفاقية الخدمة المصممة لهذا الغرض.
  • يلتزم الموظف باللباقة وحسن المظهر عند مقابلة العملاء.
  • يلتزم الموظف بالمحافظة على المواد المسلمة.
  • أن يكون المرشح من ضمن المحافظات المستهدفة.

– المحافظات المستهدفة:

– يدمه
– بدر الجنوب
– الكامل
– الحناكية
– خيبر
– الحمنه
– الحسو
– العيص
– وادي الفرع
– الشنان
– سميراء
– الغزالة
– الاسياح
– عقلة الصقور
– النبهانية
– القواره
– عيون الجواء
– ضريا
– قبه
– قصيباء
– الليث
– قلوة
– الحجرة
– انصاب
– جديدة عرعر
– العيساوية
– الرويضة
– الخاصرة الأرطاوية
– القنفذة
– بلحمر
– تثليث
– بيشة
– الوجه
– حقل
– تيماء
– البدع
– حالة عمار
– ضبا
– املج

المزايا:

  • مكافأة شهرية ثابتة مقدارها (1500 ريال).
  • عمولة بواقع (7 ريالات) للشحنة الواحدة المسلمة تسليم ناجح للعمل.

– وأوضحت مؤسسة البريد أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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