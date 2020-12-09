الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«العدل» تستحدث خاصية جديدة لضمان موثوقية وسرعة السداد

«العدل» تستحدث خاصية جديدة لضمان موثوقية وسرعة السداد
0

تواصل – واس:

استحدثت وزارة العدل خاصية التحقق الآلي من الآيبان بالربط مع البنك المركزي السعودي, من خلال رفع طلب التنفيذ لضمان موثوقيّة وسرعة عمليات التسديد لطالبي التنفيذ دون الحاجة إلى طباعة الشيك وزيارة المحكمة لتسلّم الشيك، وذلك عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa للخدمات العدلية.

وأكدت الوزارة، أن الخدمة أغنت المستفيدين عن زيارة محاكم التنفيذ واختصرت العديد من الإجراءات التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً على المستفيد لاستلام الشيك، بحيث تضمن الآلية الجديدة تحويل المبلغ مباشرةً لحساب طالب التنفيذ كون الإجراء الجديد يتطلّب التحقق من الآيبان الخاص به خلال عملية رفع طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وبينت الوزارة أن الإجراءات السابقة كانت تتم من خلال إيداع المبلغ في حساب المحكمة من قبل المنفذ ضده، ومن ثم طباعة الشيك، ثم توقيعه من رئيس المحكمة، وتحديد موعد للمراجعة، لتسليم الشيك لطالب التنفيذ.

وأوضحت أن الآلية الجديدة تتطلّب من “طالب التنفيذ” التحقق من الآيبان الخاص به إلكترونياً خلال رفعه لطلب التنفيذ، فبعد أن يدخل بوابة ناجز، ثم خدمات التنفيذ، يقوم بإضافة الآيبان الخاص به في خطوة “المعلومات البنكيّة”، في شاشة الملف الشخصي، ومن ثم الضغط على زر إضافة حساب جديد، وإدخال اسم البنك ورقم الآيبان، وبعد التأكد من صحة البيانات الذهاب إلى “حفظ”، لتتم بعد ذلك عملية التحقق من الآيبان إلكترونياً، وبعد التحقق يتم إشعار المستفيد بصحة الآيبان عبر رسالة SMS على جواله ليقوم باستكمال إرسال طلب التنفيذ إلكترونياً للمحكمة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لحزمة من الإجراءات التطويرية مع البنك المركزي السعودي ومع مختلف القطاعات الحكومية، وذلك وفق مشروع التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ الذي يعمل على أتمتة جميع إجراءاتها ومعالجة الطلبات كافة في عملية إلكترونية متكاملة تستهدف توفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف المالية للمستفيدين، ورفع كفاءة أداء المحاكم وكوادرها من قضاة وموظفين بما يدعم ويعزز مؤشرات الأداء.

مواد ذات صلة

توجيه من وزير العدل بالتوسع في المحاكمة عن بُعد لتشمل 71 محكمة و80 سجناً

توجيه من وزير العدل بالتوسع في المحاكمة عن بُعد لتشمل 71 محكمة و80 سجناً

«العدل»: استقبال 4653 دعوى مرورية خلال 3 أشهر.. وهذه المنطقة تتصدر

«العدل»: استقبال 4653 دعوى مرورية خلال 3 أشهر.. وهذه المنطقة تتصدر

70 قضية مرورية تباشرها محاكم المملكة يوميًا

70 قضية مرورية تباشرها محاكم المملكة يوميًا

وزير العدل: لا اجتهاد في «النص النظامي» والسلطة التقديرية للقاضي محلها الواقع

وزير العدل: لا اجتهاد في «النص النظامي» والسلطة التقديرية للقاضي محلها الواقع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>