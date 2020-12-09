الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الصحة» تكشف حقيقة انتشار «عدوى الليشمانيا» في الثمامة (فيديو)

«الصحة» تكشف حقيقة انتشار «عدوى الليشمانيا» في الثمامة (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة تكثيف العمل بالتعاون مع وزارة البيئة على مكافحة ذباب الرمل الذي يعد الناقل والمتسبب الرئيسي لعدو مرض الليشمانيا، كما أكدت الوزارة أن الوضع طبيعي جدا في الثمامة بالرياض ولم يتم اكتشاف أي حالة ليشمانيا هناك، بفضل الله.

وأوضحت الصحة أن أن مرض الليشمانيا عبارة عن عدوى طيفية تنتقل بواسطة لدغات الذباب الرملي المصاب بالطفيلي، كما أنه يكثر انتشاره في المناطق الريفية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد لقاحات لمنع العدوى بمرض الليشمانيا ولكن هناك إرشادات وطرق لمنع الإصابة به، وأفضل طريقة للمسافرين لمنع الإصابة هي حماية أنفسهم من لدغات ذبابة الرمل لتقليل خطر التعرض للدغات.

وأشارت الوزارة إلى أن المرض يعدي في حال وجود الحشرة الناقلة فقط، ولكن لا يعدي باللمس أو التنفس وهو مرض لا يؤدي إلى الوفاة ولكن خطورته تكمن في ظهور التقرحات على الجلد وسهولة انتشاره في وجود الحشرة الناقلة.

وفيما يتعلق بالوضع في الثمامة، قالت الوزارة إن الوضع طبيعي جدا في الثمامة، موضحة أن هذا النوع من المرض يوجد في المناطق الريفية فقط.

وتابعت الوزارة “في الثمامة تم ورود شكوى أو ترصد وتم تكليف فريق طبي لعمل التقصي الوبائي وفحص جميع الأشخاص من سعوديين وغير سعوديين على مدار الأسبوعين الماضيين ولم يتم اكتشاف أي حالة ليشمانيا ولله الحمد”.

 

 

مواد ذات صلة

«الصناعة»: 9563 مصنعاً بالمملكة برأس مال يتجاوز التريليون ريال.. وهذا القطاع يتصدر

«الصناعة»: 9563 مصنعاً بالمملكة برأس مال يتجاوز التريليون ريال.. وهذا القطاع يتصدر

طبيب يوضح أسباب وأعراض وأنواع عدوى «داء الليشمانيا»

طبيب يوضح أسباب وأعراض وأنواع عدوى «داء الليشمانيا»

ضبط 300 بدلة عسكرية و2000 قطعة أنواط ورتب مخالفة في الرياض

ضبط 300 بدلة عسكرية و2000 قطعة أنواط ورتب مخالفة في الرياض

أوهم المرضى بالشفاء.. القبض على مدعي العلاج بالكي في الرياض

أوهم المرضى بالشفاء.. القبض على مدعي العلاج بالكي في الرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>