«الصحة» تكشف حقيقة انتشار «عدوى الليشمانيا» في الثمامة (فيديو)

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أكدت وزارة الصحة تكثيف العمل بالتعاون مع وزارة البيئة على مكافحة ذباب الرمل الذي يعد الناقل والمتسبب الرئيسي لعدو مرض الليشمانيا، كما أكدت الوزارة أن الوضع طبيعي جدا في الثمامة بالرياض ولم يتم اكتشاف أي حالة ليشمانيا هناك، بفضل الله.

وأوضحت الصحة أن أن مرض الليشمانيا عبارة عن عدوى طيفية تنتقل بواسطة لدغات الذباب الرملي المصاب بالطفيلي، كما أنه يكثر انتشاره في المناطق الريفية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد لقاحات لمنع العدوى بمرض الليشمانيا ولكن هناك إرشادات وطرق لمنع الإصابة به، وأفضل طريقة للمسافرين لمنع الإصابة هي حماية أنفسهم من لدغات ذبابة الرمل لتقليل خطر التعرض للدغات.

وأشارت الوزارة إلى أن المرض يعدي في حال وجود الحشرة الناقلة فقط، ولكن لا يعدي باللمس أو التنفس وهو مرض لا يؤدي إلى الوفاة ولكن خطورته تكمن في ظهور التقرحات على الجلد وسهولة انتشاره في وجود الحشرة الناقلة.

وفيما يتعلق بالوضع في الثمامة، قالت الوزارة إن الوضع طبيعي جدا في الثمامة، موضحة أن هذا النوع من المرض يوجد في المناطق الريفية فقط.

وتابعت الوزارة “في الثمامة تم ورود شكوى أو ترصد وتم تكليف فريق طبي لعمل التقصي الوبائي وفحص جميع الأشخاص من سعوديين وغير سعوديين على مدار الأسبوعين الماضيين ولم يتم اكتشاف أي حالة ليشمانيا ولله الحمد”.