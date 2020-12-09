الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التجارة» : استدعاء أكثر من 10 آلاف مركبة «فورد» لاحتمالية تمزق خرطوم المكابح الأمامية

«التجارة» : استدعاء أكثر من 10 آلاف مركبة «فورد» لاحتمالية تمزق خرطوم المكابح الأمامية
0

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء ، عن استدعاء أكثر من 10 آلاف مركبة فورد “Fusion / Edge / Mondeo”، ولينكون “MKZ / MKX” موديل 2013 – 2018.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية تمزق خرطوم المكابح الأمامية لهذه السيارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسرب الزيت، وضعف الاستجابة في الفرامل مما يزيد من خطر وقوع حـادث.

وناشدت الوزارة مالكي هذه المركبات بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Racalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

مواد ذات صلة

«التجارة»: استدعاء 95 مركبة «لامبورجيني» لوجود خلل يؤدي لتسرب الوقود

«التجارة»: استدعاء 95 مركبة «لامبورجيني» لوجود خلل يؤدي لتسرب الوقود

تعمل بالطاقة الشمسية.. شركة أمريكية تكشف عن سيارة بـ3 عجلات تتسع لشخصين

تعمل بالطاقة الشمسية.. شركة أمريكية تكشف عن سيارة بـ3 عجلات تتسع لشخصين

«التجارة» توضح مدة صلاحية سداد فاتورة السجل التجاري بعد إصدارها

«التجارة» توضح مدة صلاحية سداد فاتورة السجل التجاري بعد إصدارها

شاهد.. لحظة سقوط شاحنة واصطدامها بسيارة في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز

شاهد.. لحظة سقوط شاحنة واصطدامها بسيارة في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>