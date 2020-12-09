«الأمن السيبراني» يطلق تحذيراً من ثغرات بمنتجات «ميكروسوفت» و«أدوبي»

تواصل – فريق التحرير :

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني ، اليوم الأربعاء ، تحذيراً من عدة ثغرات في بعض منتجات “ميكروسوفت”، مؤكداً أن هذه الثغرات تمكن المهاجم من تنفيذ هجمة انتحال الشخصية (Spoofing)، وتجاوز آليات الحماية، وهجمة البرمجة عبر المواقع Cross-site scripting (XSS).

وتضمنت الأضرار تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، وأعطالا في الذاكرة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، والكشف والإفصاح غير المصرح به عن المعلومات، موضحاً أسماء المنتجات المتأثرة، مشدداً على ضرورة تحديث النسخ المتأثرة من خلال الرابط.

من جهة أخرى، أصدر المركز تحذيراً أمنياً بشأن وجود ثغرات في بعض منتجات “أدوبي”، مضيفاً أن المهاجم يمكن أن يستغل هذه الثغرات في تنفيذ برمجيات خبيثة، داعية إلى زيارة الرابط للتحديث.