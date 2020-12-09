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«مايكروسوفت» تعتزم إطلاق خاصية جديدة لإصلاح مشكلات «ويندوز10»

«مايكروسوفت» تعتزم إطلاق خاصية جديدة لإصلاح مشكلات «ويندوز10»
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة مايكروسوفت عن خاصية جديدة ستوفر المزيد من الميزات والإصلاحات المنتظمة لنظام التشغيل ويندوز 10 على مدار العام.

ويسمى المفهوم الجديد Windows Feature Experience Pack وسيسمح للشركة بإدخال التحسينات بعيداً عن الترقيات الرئيسية التي تحدث عادة في الخريف والربيع، وقد يعني ذلك أيضاً أنه من الأسهل إصلاح المشكلات والأخطاء المزعجة التي غالباً ما تظهر بعد إطلاق الإصدارات الكبيرة لنظام التشغيل.

وأوضح المتحدث باسم مايكروسوفت براندون ليبلانك “نحن نختبر عملية جديدة لتقديم تحسينات وميزات جديدة لعملائنا خارج تحديثات ميزات ويندوز 10 الرئيسية، ومن خلال Windows Feature Experience Packيمكن تحسين بعض الميزات والتجارب التي تم تطويرها بشكل مستقل من نظام التشغيل”.

وأضاف ليبلانك “لا يزال هذا المفهوم الآن في مرحلته الاختبارية عبر ويندوز إنسايدر، ولكن في النهاية سيتم تقديم تحديثات حزمة Windows Feature Pack للعملاء من خلال تحديثات ويندوز”.

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