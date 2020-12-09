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أول رد رسمي أمريكي على وفاة 6 أشخاص في تجارب لقاح «فايزر»

أول رد رسمي أمريكي على وفاة 6 أشخاص في تجارب لقاح «فايزر»
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تواصل – وكالات:

علقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام بكثرة عن وفاة 6 أشخاص، خلال التجارب التي أجريت على لقاح “فايزر” و”بيونتك” المضاد لفيروس كورونا المستجد، لتبعث رسالة طمأنينة للملايين ممن ينوون الحصول على التطعيم.

وخلال إفادة للإدارة، الثلاثاء، نشرتها صحيفة “بوليتيكو” الأميركية، قالت الهيئة إن الوفيات الستة “لا علاقة لها باللقاح”، بحسب سكاي نيوز .

وأوضحت الإفادة أن “من بين من تمت تجربة اللقاح عليهم كانت هناك حالات مصابة بعدوى كورونا شديدة. توفيت 6 حالات، 4 ممن تلقوا لقاحا وهميا واثنان تم تطعيمهما باللقاح الحقيقي”.

وتابعت: “لكن لا توجد حالات من الوفيات الست مرتبطة باللقاح”.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنه “لا توجد مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح”، الذي حقق نسبة نجاح تتجاوز 90 بالمئة في التجارب السريرية.

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