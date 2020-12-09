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كيف يتم التعامل مع الطالب المتغيب عن الاختبار بسبب انقطاع الإنترنت؟.. «التعليم» توضح

كيف يتم التعامل مع الطالب المتغيب عن الاختبار بسبب انقطاع الإنترنت؟.. «التعليم» توضح
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت وزارة التعليم، أن غياب الطالب بسبب انقطاع الإنترنت طيلة اليوم الدراسي المخصص للاختبار، سيجعله عرضة لدخول اختبارات الطلبة المتغيبين، والتي ستعقد في أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت الوزارة وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن ذلك سيكون بعد تقديم العذر إلى لجنة الاختبار بالمدرسة، والتي تقدر بدورها ذلك العذر بما يتوافق مع أنظمة التعليم عن بعد، سواء كان ذلك مشكلة طارئة في الاتصال، أو غيابا بعذر طبي أو غيره.

وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة أن يمنح الطالب فرصة أخرى للعودة إلى الاختبار واستكماله حال انقطاع الإنترنت المفاجئ وقت أداء الاختبار، شريطة أن يكون قد بدأ بالفعل في أدائه.

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت أن الاختبارات النهائية تبدأ الأحد 5 جمادى الأول، مع استمرار العملية التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي.

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