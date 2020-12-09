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«التعليم» تُحدد موعد وآلية الاختبارات النهائية لجميع المراحل التعليمية

«التعليم» تُحدد موعد وآلية الاختبارات النهائية لجميع المراحل التعليمية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن موعد بدء الاختبارات النهائية للمراحل التعليمية وعن آلية الاختبارات.

وأوضحت أن الاختبارات النهائية تبدأ الأحد 5 جمادى الأول، مع استمرار العملية التعليمية؛ لمعالجة الفاقد التعليمي.

وأضافت أنه تم اعتماد منصة “مدرستي” للاختبارات النهائية لجميع المراحل، ومنصات المدارس الأهلية، مشيرة إلى أن المدارس تحدد جدول الاختبارات، ولا تتجاوز اختبارات اليوم الواحد عن اختبارين.

وتابعت الوزارة أن اليوم الدراسي في الاختبارات 3 ساعات من ضمنها زمن الاختبار المحدد، وأيام الاختبارات لا تقل عن 5 أيام للمرحلة الابتدائية و6 أيام للمرحلة المتوسطة و 7 أيام للمرحلة الثانوية.

وأكدت الوزارة على الإدارات التعليمية، ألا تتجاوز مدة كامل الاختبارات 9 أيام، ويكون المعلم هو المسؤول عن رصد الدرجات.

 

 

 

 

 

 

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