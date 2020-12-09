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هل مكافأة نهاية الخدمة عليها زكاة مال؟.. الشيخ «السليمان» يوضح (فيديو)

هل مكافأة نهاية الخدمة عليها زكاة مال؟.. الشيخ «السليمان» يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم إخراج زكاة مال حال الحصول على مكافاة نهاية الخدمة أو راتب التقاعد.

وأكد “السليمان” في لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أنه لا زكاة في مكافأة نهاية الخدمة أو راتب التقاعد إلا إذا حال عليهما الحول.

 وأضاف أن المبالغ التي تخصص للتقاعد أو ما يصرف في نهاية الخدمة لا زكاة فيها، لأن المال لم يكن في حوزة الشخص ولا يستطيع التصرف به أو الحصول عليه متى ما أراد.

وأبان أن الشخص إذا استلم راتب التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة إذا حال عليه الحول بعد أن قبضه فإنه يزكي، أما إذا قبضه قبل ذلك فلا يلزمه الزكاة.

 

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