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«الصناعة»: 9563 مصنعاً بالمملكة برأس مال يتجاوز التريليون ريال.. وهذا القطاع يتصدر

«الصناعة»: 9563 مصنعاً بالمملكة برأس مال يتجاوز التريليون ريال.. وهذا القطاع يتصدر
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات رسمية صادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أعداد المصانع العاملة بالمملكة حتى أكتوبر الماضي.

ووفقاً لـ” الاقتصادية”، بلغ أعداد المصانع 9,563 مصنعا برأس مال يصل إلى 1.086 ترليون ريال تتوزع في جميع مناطق المملكة وتشمل أكثر من 24 نشاطا صناعيا.

وتصدر قطاع صناعة المعادن اللافلزية الأكثر الأنشطة بما يقارب 2000 مصنع فيما بلغ عدد مصانع المنتجات الغذائية أكثر من 1000 مصنع تتوزع في عدد من المدن الصناعية المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع في الرياض بلغ 3,864 مصنعا بينما سجلت الشرقية التصريح لعدد 2,099 من المصانع تنوعت بين عدد من النشاطات المختلفة فيما بلغ أعداد المصانع في مكة المكرمة نحو 1,812 و 378 في القصيم بينما وصل أعداد المصانع في المدينة المنورة إلى 391.

وأشارت إلى أن عدد المصانع في عسير وصل إلى 378 مصنعا وجازان بـ 166 مصنعا كما جاء نصيب حائل من المصانع الجديدة بــ 114 مصنعا تليها تبوك بعدد من المصانع وصل إلى 103 وكذلك الشمالية بعدد 51 مصنعا والجوف بـ 96 مصنعا.

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