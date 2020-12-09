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«جوجل» تطرح تغيرات جديدة على متصفحها «كروم».. تعرّف عليها

«جوجل» تطرح تغيرات جديدة على متصفحها «كروم».. تعرّف عليها
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة جوجل عن تغييرات جديدة في متصفح كروم تطال النسخة المثبتة على الهواتف المحمولة والنسخة الخاصة بالحواسيب.

 وعملت جوجل على مرّ السنين لجعل ميزة المزامنة في كرومChrome Syncاختيارية للمزيد من الميزات الخاصة بالمتصفح، ويعني التغيير الأول القادم أن متصفح كروم لنظام أندرويد يسمح لك بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل دون استخدام ميزة المزامنة.

 ويجعل ذلك الميزات الأخرى ممكنة، مثل رؤية علامات التبويب المفتوحة عبر الأجهزة، والتخصيص، وتسجيل الدخول التلقائي إلى المواقع.

 وعند تسجيل الدخول إلى إحدى خدمات جوجل، مثل جيميل، يمكنك الآن اختيار تسجيل الدخول إلى متصفح كروم باستخدام أحد حسابات جوجل الخاصة بك ضمن الجهاز بنقرة واحدة، ودون الحاجة إلى إعادة إدخال بياناتك.

 وكجزء مما تسميه جوجل (خيار النقر الفردي) عبر أندرويد، يمكنك أيضًا الوصول إلى طرق الدفع المخزنة في حساب جوجل الخاص بك للملء التلقائي في المتصفح، وعليك أولاً تأكيد رمز التحقق من البطاقةCVCأو استخدام القياسات الحيوية.

 ويمكنك عند الإضافة حفظ بطاقة الائتمان الجديدة في حسابك لاستخدامها عبر جميع أجهزتك.

  وفي كل مرة تقوم فيها بحفظ بطاقة في حسابك، تتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني، ويمكنك إدارة البطاقات وحذفها في أي وقت بالانتقال إلى طرق الدفع في حسابك.

 وفي الوقت نفسه، يسمح لك المتصفح عبر أجهزة الحاسب بإدارة كلمات المرور المحفوظة في حساب جوجل، دون الحاجة إلى استخدام ميزة المزامنة في كروم، ويؤدي هذا أيضًا إلى توسيع من يمكنه استخدام ميزة إنشاء كلمات المرور في المتصفح، وستتمكن من الملء التلقائي لكلمات المرور ضمن المواقع التي حفظتها سابقًا في حسابك.

 وعندما تحفظ كلمة مرور جديدة، يسمح لك متصفح كروم باختيار المكان الذي تريد حفظها فيه – عبر الجهاز أو في حسابك ضمن جوجل، ومن المفترض أن تصبح مزامنة كروم اختيارية لهذه الميزات خلال الأشهر القادمة.

 

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