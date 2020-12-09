الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير الموارد البشرية: استراتيجية سوق العمل تتضمن إصلاحات جوهرية ستُسهم في تطويره

وزير الموارد البشرية: استراتيجية سوق العمل تتضمن إصلاحات جوهرية ستُسهم في تطويره
0

 تواصل- فريق التحرير:

وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد الموافقة على استراتيجية سوق العمل، مشيرًا إلى أنها تتضمن إصلاحات جوهرية.

وقال الوزير الراجحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أتقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد –حفظهما الله– على الدعم المتواصل الذي يحظى به سوق العمل”.

وأضاف: “جاءت موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية سوق العمل، التي تتضمَّن إصلاحات جوهرية ستُسهم في تطويره ورفع كفاءته ليواكب أفضل الأسواق العالمية”.

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تتوقع: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة اليوم

«الأرصاد» تتوقع: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة اليوم

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر فهد الصباح

«التقاعد» تكشف عن إجمالي مصروفات المعاشات خلال شهر نوفمبر الماضي

«التقاعد» تكشف عن إجمالي مصروفات المعاشات خلال شهر نوفمبر الماضي

«الأمن العام»: ضبط 37 مواطناً و32 مقيماً بحوزتهم كميات من الحطب المحلي المعد للبيع

«الأمن العام»: ضبط 37 مواطناً و32 مقيماً بحوزتهم كميات من الحطب المحلي المعد للبيع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>