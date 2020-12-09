وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير البنية التحتية للمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير أول البنية التحتية للمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد مدير الارتباط: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيفهنا.