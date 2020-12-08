الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توجيه مهم من «الضمان الصحي» بشأن استقبال الحالات الطارئة لمستفيدي التأمين

توجيه مهم من «الضمان الصحي» بشأن استقبال الحالات الطارئة لمستفيدي التأمين
0

تواصل – فريق التحرير:

وجهت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني مقدمي الخدمة الصحية باستقبال مرضى الحالات الطارئة المصنفة من وزارة الصحة تحت مستوى (الإنعاش، الطارئة) دون إلزام المستفيدين المؤمن لهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية، وتقييدها مباشرة على شركات التأمين، وذلك بعد تلقي العديد من الاستفسارات حول الحالات الطارئة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للإشراف والتمكين الأخصائي عثمان القصبي عبر حسابه الرسمي في تويتر إن الأمانة العامة للمجلس أكدت على كافة الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين بضرورة الالتزام بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى شركة التأمين، التي يجب إبلاغها خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت استقبال الحالة، حتى لا يسقط حق مقدم الخدمة في التعويض عند تأخره عن الإبلاغ دون عذر مقبول.

يذكر أن المتحدث الإعلامي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني عثمان القصبي، أوضح في وقت سابق أن فيروس كورونا المستجد ، ليس من الأمراض المزمنة التي يشملها التأمين الصحي .

وأكد القصبي أن الدولة تكفلت بعلاج جميع الفئات المصابة بفيروس كورونا من سعوديين وأجانب، حتى مخالفي نظام الإقامة والعمل، على نفقتها.

وأشار إلى أنه ، إذا كان المؤمَّن له لديه مشاكل أخرى كالفشل الكلوي والسكر ونحوه من الأمراض المزمنة وأصيب بالفايروس فعلاجه بكورونا على حساب الدولة، أما الأمراض الأخرى المزمنة فيستمر علاجه حسب التأمين الطبي ونظام المجلس.

 

 

مواد ذات صلة

«الضمان الصحي» يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«الضمان الصحي» يعلن عن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«الضمان الصحي» : التأمين لا يشمل علاج «كورونا» لهذا السبب

«الضمان الصحي» : التأمين لا يشمل علاج «كورونا» لهذا السبب

وزير الصحة يعتمد جائزة الضمان الصحي التعاوني.. هذه أهم أهدافها

وزير الصحة يعتمد جائزة الضمان الصحي التعاوني.. هذه أهم أهدافها

«الضمان الصحي» يتكفل بنفقات الحالات التي تتجاوز 500 ألف ريال

«الضمان الصحي» يتكفل بنفقات الحالات التي تتجاوز 500 ألف ريال

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة