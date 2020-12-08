استشاري يحذر كبار السن من الكمادات الحارة والأوزان الثقيلة

تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من خطورة استخدام الكمادات الحارة بالنسبة لكبار السن في حالة تناول مسيلات الدم.

وقال الدكتور النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن استخدام الكمادات الحارة لفترات طويلة لآلام الظهر لا تناسب كبير سن الذي يتناول مسيلات الدم مثل الوارفارين أو ما يكافئه “.

وحذر النمر في تغريدة أخرى من خطورة حمل الأوزان الثقيلة وقال “إذا كنت تعاني من انزلاق غضروفي مزمن بالفقرات القطنيه أسفل الظهر مع السمنة.. وبالكاد تتحكم في الألم بالعلاج التحفظي.. فإياك أن تحمل وزنا ثقيلاً بصورة مفاجئة مثل: “اسطوانة أو مقاضي منزلية أو شخصية.. إلخ”.