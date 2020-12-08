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«المواصفات» تعلق على مقطع تغيير زيت الدفاية.. خطأ وقد يسبب كارثة (فيديو)

«المواصفات» تعلق على مقطع تغيير زيت الدفاية.. خطأ وقد يسبب كارثة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

علقت هيئة المواصفات والمقاييس على مقطع فيديو متداول يزعم تغيير زيت الدفاية بين فترة وأخرى، حيث أكدت أن كافة المعلومات الواردة بالمقطع المتداول ليست صحيحة.

وقال وائل الذياب مهندس كهربائي بالمواصفات السعودية، في مقطع فيديو نشرته الهيئة عبر حسابها في “تويتر”: “إن الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت تأتي معبأة بزيت خاص بها وبكمية محددة ومحكمة الإغلاق”.

وأضاف أن “الدفاية الكهربائية لا تحتاج لتغيير الزيت، ولذا لا يجب فتح الدفاية ولا تغيير الزيت لأنها ممكن تتسبب في كارثة، ولكن إذا لاحظت تسرب للزيت كلم وكيل الصيانة المعتمد”.

 

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