الغارمة والتشهير بمنشأة عرضت منتجات غذائية فاسدة في رابغ

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة القهوة والمكسرات بمحافظة رابغ، وعاملين اثنين من جنسية يمنية إثر صدور حكم قضائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة متضمناً غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة على مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وأوضحت وزارة التجارة أن النظام ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.