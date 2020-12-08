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تعليم الرياض يعلن ضوابط الترشيح للإيفاد للعمل بالخارج للمعلمين والمشرفين

تعليم الرياض يعلن ضوابط الترشيح للإيفاد للعمل بالخارج للمعلمين والمشرفين
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن ضوابط الترشيح للإيفاد للتدريس بالخارج وضوابطه وإجراءاته للمعلمين والمشرفين التربويين للعام الدراسي القادم 1442/1443هـ .

وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أن من الضوابط العامة للترشيح أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التعليمية وألا يقل تقديره الوظيفي عن 95 درجة في السنوات الثلاث الأخيرة وألا يقل مؤهله عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص وألا تقل خدمته في التعليم عن 6 سنوات للمعلم والوكيل وقائد المدرسة و 10 سنوات للمشرف التربوي, كما أنه لا بد أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ويتمتع باللياقة الصحية بالإضافة إلى اجتيازه الاختبارات المهنية وهي اختبار سفير للكفايات الشخصية واختبار التخصص الخاص بالرخصة المهنية بالمركز الوطني للقياس للعام 1442هــ.

وأفاد ” الغامدي ” أن على الراغبين تعبئة الاستمارات المطلوبة وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى مكتب التعليم في موعد أقصاه 1422/6/1هـ فيما تجري دراسة ومطابقة ملفات المتقدمين من قبل مكاتب التعليم والإدارات وفق الضوابط العامة والخاصة ورفعها إلى إدارة الإشراف التربوي في موعد أقصاه يوم 1442/6/15هـ.

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