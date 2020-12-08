لحديثي التخرج.. «وزارة النقل» تعلن عن 57 وظيفة بعدة مناطق

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أعلنت وزارة النقل عن توفر 57 وظيفة لحديثي التخرج للرجال والنساء عبر تدريب على رأس العمل في العديد من التخصصات وذلك وفق المعلومات والشروط الموضحة أدناه :
الوظائف المتاحة على النحو التالي:
1- وظائف المنطقة الشرقية (15 وظيفة):
– مهندس مدني عام.
– مهندس كهربائي عام.
– أخصائي موارد بشرية.
– مسّاح جيوديسي.
– فني هندسة مدنية (مُراقب).
– محاسب.
– مساعد إداري.
2- وظائف منطقة مكة المكرمة (27 وظيفة):
– مهندس مدني عام.
– أخصائي موارد بشرية.
– مسّاح جيوديسي.
3- وظائف منطقة الجوف (15 وظيفة):
– مهندس مدني عام.
– مساعد إداري.
– أخصائي موارد بشرية.
– محامي.
تاريخ ورابط التقديم: التقديم على الوظائف متاح من اليوم وحتى الاكتفاء من العدد المطلوب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).