لحديثي التخرج.. «وزارة النقل» تعلن عن 57 وظيفة بعدة مناطق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل عن توفر 57 وظيفة لحديثي التخرج للرجال والنساء عبر تدريب على رأس العمل في العديد من التخصصات وذلك وفق المعلومات والشروط الموضحة أدناه :

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- وظائف المنطقة الشرقية (15 وظيفة):

– مهندس مدني عام.

– مهندس كهربائي عام.

– أخصائي موارد بشرية.

– مسّاح جيوديسي.

– فني هندسة مدنية (مُراقب).

– محاسب.

– مساعد إداري.

2- وظائف منطقة مكة المكرمة (27 وظيفة):

– مهندس مدني عام.

– أخصائي موارد بشرية.

– مسّاح جيوديسي.

3- وظائف منطقة الجوف (15 وظيفة):

– مهندس مدني عام.

– مساعد إداري.

– أخصائي موارد بشرية.

– محامي.

تاريخ ورابط التقديم: التقديم على الوظائف متاح من اليوم وحتى الاكتفاء من العدد المطلوب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).