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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لحديثي التخرج.. «وزارة النقل» تعلن عن 57 وظيفة بعدة مناطق

لحديثي التخرج.. «وزارة النقل» تعلن عن 57 وظيفة بعدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل عن توفر 57 وظيفة لحديثي التخرج للرجال والنساء عبر تدريب على رأس العمل في العديد من التخصصات وذلك وفق المعلومات والشروط الموضحة أدناه :

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- وظائف المنطقة الشرقية (15 وظيفة):

– مهندس مدني عام.
– مهندس كهربائي عام.
– أخصائي موارد بشرية.
– مسّاح جيوديسي.
– فني هندسة مدنية (مُراقب).
– محاسب.
– مساعد إداري.

2- وظائف منطقة مكة المكرمة (27 وظيفة):

– مهندس مدني عام.
– أخصائي موارد بشرية.
– مسّاح جيوديسي.

3- وظائف منطقة الجوف (15 وظيفة):
– مهندس مدني عام.
– مساعد إداري.
– أخصائي موارد بشرية.
– محامي.

تاريخ ورابط التقديم: التقديم على الوظائف متاح من اليوم وحتى الاكتفاء من العدد المطلوب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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