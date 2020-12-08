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طبيب يوضح أسباب وأعراض وأنواع عدوى «داء الليشمانيا»

طبيب يوضح أسباب وأعراض وأنواع عدوى «داء الليشمانيا»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينه الملك عبدالعزيز الطبية، أن طفيليات داء الليشمانيا تنتقل عن طريق لدغات أنثى ذباب الرمل المصابة التي تتغذى على الدم لتضع بيضها.

وأضاف الذيابي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: عالمياً، يقدّر عدد حالات الإصابة بهذا الداء من 700 ألف إلى مليون حالة سنوياً، 70% من هذه الحالات سُجلت في منطقة الشرق الأوسط، .

وتابع د. عدبالله الذيابي أن أنواعها متعددة، أبرزها:

الليشمانيا الجلدية: تسبب تقرحات الجلد.

الليشمانيا الحشوية: تؤثر على الأحشاء الداخلية كالطحال، والكبد، ونخاع العظام.

وأشار إلى أن داء الليشمانيا هو داء حساس للتغيرات المناخية، فتغير حرارة الجو وهطول الأمطار والرطوبة تعزز بقائها وزيادة أعدادها.

ولفت إلى أنه يوجد أنواع من الأدوية التي تعالج المرض بعد الإصابة لكن لا تمنع الإصابة به، والليشمانيا تيعد من الأمراض القابلة للعلاج والتي يمكن الشفاء منها.

 

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