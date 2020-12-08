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توضيح مهم من وزير التعليم بشأن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

توضيح مهم من وزير التعليم بشأن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء”، أنه لم يتم تحديد آلية دراسة الفصل الدراسي الثاني حتى الآن.

وأضاف آل الشيخ، في تصريحات له اليوم، “نحن جاهزون لجميع السيناريوهات.. وسيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن آلية الفصل الدراسي الثاني بعد الاجتماع مع الجهات المعنية”.

وتابع وزير التعليم د. حمد آل الشيخ أن تحديد آلية الفصل الدراسي الثاني سيتم الإعلان عنه بوقتٍ كافٍ.

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت مساء أمس رسمياً، أنها ستعقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريًا، وذلك للطلاب والطالبات الذين يتابعون دروسهم عبر قنوات عين الفضائية أو عين يوتيوب أو لا يملكون جوالًا وإنترنت، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامتهم.

وقالت الوزارة: “إن الاختبارات الشفوية والعملية للمواد الدراسية من مواد التعليم العام ستنطلق اعتبارًا من الأسبوع الـ16 (الأسبوع المقبل)، وذلك عن طريق منصة مدرستي، إذ سيكون الأسبوع مخصصًا لأداء الاختبارات الشفوية والعملية ومواد التقويم المستمر واستلام الأعمال والتكليفات التي يقدمها الطلاب”.

وأوضحت وزارة التعليم أن المدارس قد أعدت خطة للمراجعة في هذا الأسبوع بناء على نتائج الفاقد التعليمي.

وفي التفاصيل، تابعت الوزارة أن زمن الدراسة في أيام الاختبارات سيكون 3 ساعات فقط، تتضمن وقت أداء الاختبار، على أن يخصص المتبقي من الوقت للمراجعة، مشيرة إلى أن وقت أداء الاختبار سيكون رهنًا بعدد الفقرات وتوزيع الدرجات؛ إذ تخصص 20 دقيقة لأداء الاختبار ذو العشر فقرات ودرجات.

كما أعلنت وزارة التعليم أنه تم تخصيص 30 دقيقة للاختبار ذو الخمسة عشر فقرة ودرجة، وتخصيص 40 دقيقة للاختبار ذي العشرين فقرة و درجة، على أن لا تتجاوز المواد التي تختبر في اليوم الواحد مادتين فقط.

كما أهابت وزارة التعليم بالمعلمين والمعلمات أن يخصصوا الدقائق الخمس الأولى قبل أداء الاختبار لتهيئة الطلاب وتعريفهم بآلية الاختبار وطريقته.

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