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جامعة طيبة تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

جامعة طيبة تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت جامعة طيبة، اليوم الثلاثاء، آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ في كافة فروع الجامعة بالمدينة المنورة والمحافظات عن بعد لكافة البرامج التعليمية.

وأضافت الجامعة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “يستثنى من ذلك المقررات العملية والتدريبية والتي تشترط حضور الطلاب والطالبات”.

 

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