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الشيخ الخضير يوضح طريقة التعامل مع الأبناء حال التخلف عن الصلاة

الشيخ الخضير يوضح طريقة التعامل مع الأبناء حال التخلف عن الصلاة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، طريقة التعامل مع الأبناء حال التخلف عن الصلاة.

وقال الشيخ الخضير: “ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» [أبو داود: 495].

وأضاف أن الضرب أسلوب شرعي، لكنه ليس بالضرب المبرِّح الذي يكسر عضوًا أو يخدش جلدًا أو ما أشبه ذلك، يُضرب ضربًا يناسب السن ويؤدِّب ولا يؤذي، ويجعل للولي هيبة بحيث إذا أَمر يؤتمر بأمره، ولا شك أن هذا الأسلوب ثبت النص به، كما أنه ثبت الضرب أيضًا بالنسبة للزوجة إذا خالفت وعصت ولم يُجْدِ فيها الوعظ والتذكير ثم الهجر، ثم بعد ذلك الضرب، لكن -مثلما قلنا- لا يكون ضربًا بحيث يترتب عليه ضرر، إنما يُؤدِّب.

 

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