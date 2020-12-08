النيابة العامة تحدد عقوبة حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أنه لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد؛ أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن الحماية الجنائية تعزز أوجه الضمانات المقررة للحالة المدنية لكل مواطن سعودي بما يمكّنه من ممارسة حقوقه الشخصية والتمتع بها وحماية الأمن المدني الجزائي تجاهها، ويُحظر في هذا الشأن حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة ودفتر عائلة واحد أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة الغير.

وأضافت أن عقوبة ذلك تتمثل فيما يلي:

– السجن مدة تصل إلى ستة أشهر.

– غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.