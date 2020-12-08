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خسف أرضي في محافظة «الخفجي».. والدفاع المدني يباشر (صور)

خسف أرضي في محافظة «الخفجي».. والدفاع المدني يباشر (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخفجي، مساء اليوم الثلاثاء، بلاغاً عن خسف أرضي غرب (قصير الطيار).

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة بالموقع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ونشرت الدفاع المدني، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الخسف الأرضي.

 

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