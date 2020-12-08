أبل تعلن رسمياً عن سماعتها الجديدة «AirPods Max».. تعرف على سعرها

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أوضح عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية ، أن شركة أبل أعلنت بشكل رسمي عن سماعتها الجديد AirPods Max .
وأوضح السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن السماعة الجديدة ستأتي بعدة ألوان و سعرها تقريبا سيكون 2400 درهم”.
وتابع الخبير التقني عبدالله السبع أن شركة أبل ستبدأ بيع السماعة بشكل رسمي في يوم 15 ديسمبر.
أبل تعلن بشكل رسمي عن سماعتها الجديد AirPods Max راح تجي بعدة ألوان و سعرها تقريبا راح يكون 2400 درهم مع العلم راح يبدأ بيعها بشكل رسمي في يوم 15 ديسمبرpic.twitter.com/72vyTyAml9
— عبدالله السبع (@7Alsabe)December 8, 2020