الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أبل تعلن رسمياً عن سماعتها الجديدة «AirPods Max».. تعرف على سعرها

أبل تعلن رسمياً عن سماعتها الجديدة «AirPods Max».. تعرف على سعرها
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية ، أن شركة أبل أعلنت بشكل رسمي عن سماعتها الجديد AirPods Max .

وأوضح السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن السماعة الجديدة ستأتي بعدة ألوان و سعرها تقريبا سيكون 2400 درهم”.

وتابع الخبير التقني عبدالله السبع أن شركة أبل ستبدأ بيع السماعة بشكل رسمي في يوم 15 ديسمبر.

 

مواد ذات صلة

نصيحة مهمة لمستخدمي نظام «iOS13.4».. حدث جهازك فوراً (فيديو)

نصيحة مهمة لمستخدمي نظام «iOS13.4».. حدث جهازك فوراً (فيديو)

الكشف عن ثغرة أمنية في هواتف «آيفون» تسمح للهاكرز باختراق بيانات المستخدمين

الكشف عن ثغرة أمنية في هواتف «آيفون» تسمح للهاكرز باختراق بيانات المستخدمين

«أبل» تعتزم طرح ميزة جديدة بكاميرات هواتف «آيفون» المستقبلية.. تعرّف عليها

«أبل» تعتزم طرح ميزة جديدة بكاميرات هواتف «آيفون» المستقبلية.. تعرّف عليها

تحذير مهم من «أبل»: احتفظ بالبطاقات الائتمانية بعيداً عن هاتف «آي فون 12»

تحذير مهم من «أبل»: احتفظ بالبطاقات الائتمانية بعيداً عن هاتف «آي فون 12»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة