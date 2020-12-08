أبل تعلن رسمياً عن سماعتها الجديدة «AirPods Max».. تعرف على سعرها

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أوضح عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية ، أن شركة أبل أعلنت بشكل رسمي عن سماعتها الجديد AirPods Max .

وأوضح السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن السماعة الجديدة ستأتي بعدة ألوان و سعرها تقريبا سيكون 2400 درهم”.

وتابع الخبير التقني عبدالله السبع أن شركة أبل ستبدأ بيع السماعة بشكل رسمي في يوم 15 ديسمبر.