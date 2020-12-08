وفاة أول طيار يخترق سرعة الصوت في العالم عن عمر ناهز الـ97 عاماً

تواصل- وكالات

توفي عن عمر ناهز الـ 97 عاما تشاك ييغر أول طيار يخترق حاجز الصوت قبل أكثر من 70 عاما.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” أعلنت زوجة الطيار فيكتوريا وفاته في تغريدة على حسابه على تويتر، قالت فيها: “أبلغكم بأسى عميق أن تشاك ييجر توفي اليوم”.

وانضم ييغر، الذي لم يكن يبدو عليه أنه سيصبح واحدا من أشهر الطيارين في التاريخ، إلى سلاح الجو الأمريكي في 1941 للعمل في صيانة محركات الطائرات ، ونُقل ييغر إلى برنامج الفضاء الأمريكي في بداياته لأنه لم يتخرج من الجامعة، لكن قلبه انفطر لأنه لم يصبح رائد فضاء.

وعقب الحرب العالمية الثانية، أصبح طيار اختبار وكُلف بالعمل في قاعدة موروك الجوية في كاليفورنيا ضمن مشروع إكس إس-1 السري، الذي كان يهدف للطيران بسرعة تعادل سرعة الصوت.

وكان عمره 24 عاما عندما اخترق سرعة الصوت للمرة الأولى في 14 أكتوبر عام 1947 بطائرة بيل إكس-1 ذات لون برتقالي فاقع. وحقق ذلك الإنجاز بعد يومين من كسر ضلعين له أثناء حادث وقع خلال ركوب الخيل قبل بضعة أيام، لكنه لم يخبر رؤساءه بذلك.

وحملت قاذفة من طراز بي_29 الطائرة إكس-1 إلى ارتفاع 7925 مترا وأطلقتها فوق صحراء موهافي بكاليفورنيا، ولم يكن ييغر أو المهندسون يعلمون ما إذا كانت الطائرة ستتحمل السرعة غير المسبوقة دون أن تتفتت.