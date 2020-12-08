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«التقاعد» تكشف عن إجمالي مصروفات المعاشات خلال شهر نوفمبر الماضي

«التقاعد» تكشف عن إجمالي مصروفات المعاشات خلال شهر نوفمبر الماضي
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تواصل- واس:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية عن إنجاز أكثر من( 35 ألف) معاملة إلكترونياً، وتسجيل أكثر من (10 آلاف) مسجل جديد إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ورصد ما يقارب من نصف مليون زائر خلال الشهر الماضي، في حين تم إصدار أكثر من (100 ألف) تعريفاً بالمعاش، وأكثر من (40 ألف) بطاقة تقاعدية إلكترونية بإقبال ملحوظ، كما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق المؤسسة خلال شهر نوفمبر أكثر من (40 ألف) تحميلاً جديداً بزيادة تجاوزت ال100%.

واستقبلت “التقاعد” عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 31 ألف مكالمة إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.

كما كشفت المؤسسة عن إجمالي مصروفات المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر الماضي والتي بلغت أكثر 6 مليار وتسع مئة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومائتي ألف ما بين متقاعد ومستفيد.

يُذكر أن المؤسسة مستمرة في جهودها نحو تطوير بنيتها الرقمية والتي حققت نجاحاً ملموساً، وأثبتت كفاءتها منذ بدء الجائحة والتحول الرقمي الذي وجهت به الدولة مما انعكس أثره إيجاباً على المرونة العالية التي يتم من خلالها تنفيذ الخدمات الإلكترونية، وسهولة الإجراءات المتعلقة بها، وتوسيع منصاتها وقنوات المختلفة، سواءً فيما يتعلق منها بالبوابة الإلكترونية للمؤسسة أو تطبيق الأجهزة الذكية أو خدمة العملاء على تويتر و مركز الاتصال.

 

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