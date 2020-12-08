تحذير من «مدينة الملك فهد الطبية»: نمط الحياة الخامل يهدد صحتك

تواصل – فريق التحرير :

أكدت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم الثلاثاء ، أن نمط الحياة يمكن أن يهدد الصحة، مشيرة إلى أن النمط الخامل غير النشط يؤثر على نسبة التعرض للالتهابات، ومعدل الأيض بالجسم مما قد يؤدي إلى خفض معدل الحرق وجعل الإنسان معرضا للسمنة، وضعف الدورة الدموية.

كما حذرت من أضرار عدم ممارسة التمارين الرياضية، ومنها أنه يزيد من مخاطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، وضغط الدم، والسمنة.

فيما شملت المخاطر المحتملة لعدم ممارسة التمارين الرياضية:

– الإصابة بالسكتة الدماغية.

– الكوليسترول.

– السكري.

– أمراض القلب.

– هشاشة العظام.