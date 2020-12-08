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«الأمن العام»: ضبط 37 مواطناً و32 مقيماً بحوزتهم كميات من الحطب المحلي المعد للبيع

«الأمن العام»: ضبط 37 مواطناً و32 مقيماً بحوزتهم كميات من الحطب المحلي المعد للبيع
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تواصل- فريق التحرير:

ضبطت الجهات الأمنية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، وعسير، وجازان وتبوك (37) مواطنًا و (32) مقيمًا، (8) من الجنسية السودانية و(7) من الجنسية المصرية و(6) من الجنسية الهندية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية البنغلاديشية و(5) مقيمين من الجنسيات الفلبينية واللبنانية والسورية والفلسطينية والباكستانية بحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع محمل على ( 188 ) شاحنة، الذي يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي محمد الشويرخ، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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