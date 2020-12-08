الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحج» تدعو 382 متقدماً على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية

«الحج» تدعو 382 متقدماً على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
0

تواصل – فريق التحرير :

دعت وزارة الحج والعمرة، 382 متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 13إلى17 /04 /1442هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية.

وأكدت الوزارة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية، وعلى المعلنة أسماؤهم مراجعة الوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق.

وطالبت المرشحين والمرشحات بإحضار الوثائق التالية للمطابقة: أصل الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، وإرفاق معادلة وزارة التعليم للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وإحضار مجموعة من الأعمال الخاصة بالمرشحة لوظائف التصميم الداخلي.

وأشارت إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحددين له في القائمة المرفقة، سيعتبر ذلك عزوفاً منه عن رغبته في التوظيف.

ويمكن الاطلاع على مواعيد المقابلات الشخصية عبر الرابط :هنا.

مواد ذات صلة

مجلس الوزراء يقر تعديلاً جديداً على تأشيرات المرور والزيارة

مجلس الوزراء يقر تعديلاً جديداً على تأشيرات المرور والزيارة

«الحج» تمنح الشركات المعنية بخدمة الحجاج مُهلة 6 أشهر للاعتراض على درجة التقييم

«الحج» تمنح الشركات المعنية بخدمة الحجاج مُهلة 6 أشهر للاعتراض على درجة التقييم

شاهد..وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي (صور وفيديو)

شاهد..وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي (صور وفيديو)

الشيخ المصلح يوضح حكم قبول دعوة الوليمة إذا خُصصت للأغنياء دون الفقراء (فيديو)

الشيخ المصلح يوضح حكم قبول دعوة الوليمة إذا خُصصت للأغنياء دون الفقراء (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة