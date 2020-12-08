طبيب يوضح طرق التخلص من الشعور بالغثيان (فيديو)

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، أسباب الشعور بالغثيان وطرق التخلص منه.

وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر” أن أسباب الغثيان ما هو طبيعي مثل عقب تناول وجبة كبيرة وآخر مرضي، مثل أمراض الجهاز الهضمي والغدد والقلب، وقد تحدث لأعراض جانبية نتيجة لتناول بعض الأدوية.

وأضاف أن هناك العديد من الطرق التي تساعد على التخلص من الشعور بالغثيان، أبرزها ضرورة تجنب تناول الأكل بسرعة، والحرص على تناول وجبات صغيرة.

ونصح بالتقليل من تناول الأطعمة المقلية والدهنية وقوية الرائحة مع تجنب الإكثار من المشروبات أثناء تناول الأكل مع تجنب ارتداء الملابس الضيقة.