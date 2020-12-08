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ما حكم قراءة المسلم للتوراة والإنجيل لغير حاجة؟.. الشيخ «السند» يوضح (فيديو)

ما حكم قراءة المسلم للتوراة والإنجيل لغير حاجة؟.. الشيخ «السند» يوضح (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، حكم قراءة المسلم للتوراة والإنجيل.

وقال الشيخ السند خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن قراءة الإنجيل أو التوراة لغير حاجة نهى عنه النبي ﷺ، مبيناً أن الله أنزل القرآن الكريم ناسخاً لكل الكتب السماوية التي قبله.

وأشار إلى أنأمير المؤمنينعمر بن الخطاب جاء برقعة من التوراة موافقة للقرآن فقال له النبي ﷺ: “أمُتهوِّكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني“.

وبيّن أن قراءة التوراة أو الإنجيل من باب معرفة ما يلزم للرد على الشبهات من العلماء، فهذا له باب آخر، أما عامة الناس فليس لهم أن يعرضوا أنفسهم لهذا الأمر.

 

 

 

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