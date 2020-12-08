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«تداول»: إلغاء إدراج أسهم شركة الأهلية للتأمين التعاوني

«تداول»: إلغاء إدراج أسهم شركة الأهلية للتأمين التعاوني
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت السوق المالية “تداول” بأنه تم إلغاء إدراج أسهم شركة الأهلية للتأمين التعاوني في السوق.

وأوضحت “تداول” أن قرار إلغاء الإدراج قد بدأ بنهاية عمل يوم أمس الاثنين 07-12-2020.

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية قد أغلق مساء أمس الإثنين مرتفعاً 51.70 نقطة ليقفل عند مستوى 8633.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 365 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

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