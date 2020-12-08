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ظاهرة غريبة في مصر.. خروج نار من باطن الأرض (فيديو)

ظاهرة غريبة في مصر.. خروج نار من باطن الأرض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو لنار تخرج من باطن الأرض، الأمر الذي أصاب الكثيرين بالذهول خاصة أن سبب ومصدر هذه النيران يعد مجهولاً .

من جانبه، كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، جاد القاضي، السبب وراء ظاهرة خروج النار من باطن الأرض ، حيث قال إن خروج نار من باطن الأرض بالشكل الذي رأيناه يرجع إلى وجود رسوبيات الطفلة الزيتية السوداء، يوجد بها خامات تحتوي على جزء من الفسفور، وعند تعرض هذه الطفلة للهواء يحدث لها أكسدة ما ينتج عنه اللون الفسفوري الذي يشبه عملية اشتعال النحاس.

وأوضح القاضي بحسب “سكاي نيوز” أن فريق من “معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية” قام بأخذ عينات من المنطقة التي حدثت بها الظاهرة، ولفت إلى أن التقرير المبدأي أوضح أن هناك نظاماً من الفوالق في باطن الأرض، يصنع توصيلية للسوائل الساخنة، إذ تتجاوز درجة الحرارة 200 درجة مئوية.

واتضح للفريق العلمي وجود فالقين كبيرين في باطن هذه المنطقة، وهو ما ينتج عنه تدوير للماء الساخن في الأعماق، وتفاعل الماء الساخن منع المواد الموجودة، ينتج عنه عملية أكسدة ويشتعل عند كشف طبقة الرمل التي تغطيه.

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