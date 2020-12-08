تعمل بالطاقة الشمسية.. شركة أمريكية تكشف عن سيارة بـ3 عجلات تتسع لشخصين

تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة أبتيرا موتورز الأمريكية عن سيارة جديدة ذات 3 عجلات تتسع لشخصين وتعمل بالطاقة الشمسية بالكامل دون حاجة إلى شحن.

وتحتوي السيارة على مصفوفة سقف من الخلايا الشمسية، يمكن أن توفر إمكانية السير لما يصل إلى 45 ميلاً في اليوم، وتعمل على الطاقة الشمسية خلال سيرها على الطرقات.

وقال كريس أنتوني، أحد مؤسسي أبتيرا في بيان صحفي “تحافظ مجموعتنا الشمسية المدمجة على شحن حزمة البطارية الخاصة بك، وتم تصميم برنامج Never Charge في كل سيارة Aptera وهو مصمم لحصد ما يكفي من ضوء الشمس للسفر لمسافة تزيد عن 11000 ميل سنوياً في معظم المناطق.

وأضاف أن السيارة متعرجة وخفيفة الوزن، ووفقاً للصور ولوحة المواصفات لديها معامل سحب 0.13، ويمكن للمركبة ذات الدفع الأمامي الانتقال من الصفر إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في 5.5 ثانية، ويمكن أن يصل طراز الدفع الرباعي إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.5 ثانية.

وأكد أن الطلبات المسبقة لنماذج Aptera’s Paradigm و Paradigm Plus مفتوحة الآن مع إيداع مبلغ قابل للاسترداد بقيمة 100 دولار، وسيتراوح السعر بين 25900 دولار و46000 دولار أو أكثر للمركبات المخصصة، وتتوقع الشركة تسليمها في عام 2021، بحسب موقع ذا فيرج الإلكتروني.