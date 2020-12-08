الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعمل بالطاقة الشمسية.. شركة أمريكية تكشف عن سيارة بـ3 عجلات تتسع لشخصين

تعمل بالطاقة الشمسية.. شركة أمريكية تكشف عن سيارة بـ3 عجلات تتسع لشخصين
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة أبتيرا موتورز الأمريكية عن سيارة جديدة ذات 3 عجلات تتسع لشخصين وتعمل بالطاقة الشمسية بالكامل دون حاجة إلى شحن.

وتحتوي السيارة على مصفوفة سقف من الخلايا الشمسية، يمكن أن توفر إمكانية السير لما يصل إلى 45 ميلاً في اليوم، وتعمل على الطاقة الشمسية خلال سيرها على الطرقات.

وقال كريس أنتوني، أحد مؤسسي أبتيرا في بيان صحفي “تحافظ مجموعتنا الشمسية المدمجة على شحن حزمة البطارية الخاصة بك، وتم تصميم برنامج Never Charge في كل سيارة Aptera وهو مصمم لحصد ما يكفي من ضوء الشمس للسفر لمسافة تزيد عن 11000 ميل سنوياً في معظم المناطق.

وأضاف أن السيارة متعرجة وخفيفة الوزن، ووفقاً للصور ولوحة المواصفات لديها معامل سحب 0.13، ويمكن للمركبة ذات الدفع الأمامي الانتقال من الصفر إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة في 5.5 ثانية، ويمكن أن يصل طراز الدفع الرباعي إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.5 ثانية.

وأكد أن الطلبات المسبقة لنماذج Aptera’s Paradigm و Paradigm Plus مفتوحة الآن مع إيداع مبلغ قابل للاسترداد بقيمة 100 دولار، وسيتراوح السعر بين 25900 دولار و46000 دولار أو أكثر للمركبات المخصصة، وتتوقع الشركة تسليمها في عام 2021، بحسب موقع ذا فيرج الإلكتروني.

مواد ذات صلة

شاهد.. لحظة سقوط شاحنة واصطدامها بسيارة في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز

شاهد.. لحظة سقوط شاحنة واصطدامها بسيارة في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز

شرطة الرياض تقبض على مواطنيْن ظهرا في مقطع متداول يُطلقان النار في الهواء (فيديو)

شرطة الرياض تقبض على مواطنيْن ظهرا في مقطع متداول يُطلقان النار في الهواء (فيديو)

«المرور»: ضبط شخص ظهر في فيديو يقود مركبته بسرعة عالية بالطائف

«المرور»: ضبط شخص ظهر في فيديو يقود مركبته بسرعة عالية بالطائف

مواطنون بادروا لإطفاء الحريق.. اشتعال سيارة مواطنة بعد اصطدامها بكتلة خرسانية بالخبر (فيديو)

مواطنون بادروا لإطفاء الحريق.. اشتعال سيارة مواطنة بعد اصطدامها بكتلة خرسانية بالخبر (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة