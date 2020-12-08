الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى أكثر من 189 مليار ريال منذ بداية العام

ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى أكثر من 189 مليار ريال منذ بداية العام
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات عن ارتفاع القروض المقدمة من المصارف العاملة بالمملكة إلى القطاع الخاص التي بلغت  12.26%، بما يعادل 189.746 مليار ريال منذ بداية 2020، لتسجل 1.736.265 تريليون ريال بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ1.546.519 في نهاية ديسمبر 2019.

ووفقاً لـ”الوطن”، بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص بنهاية أكتوبر 1.736.265 تريليون ريال مقارنة بـ1.507.481 تريليون ريال في أكتوبر 2019، مسجلة ارتفاعا 15.2% على أساس سنوي.

ونمت على أساس شهري 0.75%، حيث سجلت 1.723 تريليون ريال في سبتمبر الماضي. وتوزعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بين 1.678.736 ائتمانا مصرفيا بـ96.68% من إجمالي المطلوبات مقابل 57.528 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية خاصة.

كما سجلت مستويات قياسية خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت بنهاية 2015 نحو 1.384.858 تريليون، ثم ارتفعت إلى 1.417.920 تريليون في 2016، لتتراجع نسبيا بنهاية 2017 إلى 1.405.210 تريليون، لتعود في العام التالي لمستواها التصاعدي، لتسجل 1.445.252 تريليون ريال نهاية 2018 مقابل 1.546.519 تريليون بنهاية 2019.

 

 

 

مواد ذات صلة

«هدف» يدعو الموظفين بالقطاع الخاص والباحثين عن العمل للتسجيل في«دروب –إن».. تعرّف على المزايا

«هدف» يدعو الموظفين بالقطاع الخاص والباحثين عن العمل للتسجيل في«دروب –إن».. تعرّف على المزايا

«التأمينات» تكشف إجمالي إصابات العمال بالقطاع الخاص خلال العام الجاري

«التأمينات» تكشف إجمالي إصابات العمال بالقطاع الخاص خلال العام الجاري

«صندوق التنمية الزراعية» يكشف عن حجم القروض منذ بداية العام الجاري

«صندوق التنمية الزراعية» يكشف عن حجم القروض منذ بداية العام الجاري

«ألقاب زائفة».. عضو شورى سابق يروي تجربته مع الشهادات الوهمية بالقطاع الخاص (فيديو)

«ألقاب زائفة».. عضو شورى سابق يروي تجربته مع الشهادات الوهمية بالقطاع الخاص (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة