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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة ، كالتالي :

-استشاري أعصاب (الرياض).

-أخصائي مختبر أسنان (الرياض).

-ممثل توظيف ثانٍ (الرياض).

-استشاري مساعد طب الفترة المحيطة بالولادة/ الأجنة (جدة).

-منسق جودة ونوعية (جدة).

-استشاري مساعد الرعاية المركزة (المدينة المنورة).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف “هنا” ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2020م.

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