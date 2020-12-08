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انتبهوا من «القاتل الصامت».. «النمر» يحذر من التدفئة بنار الحطب في الشتاء (فيديو)

انتبهوا من «القاتل الصامت».. «النمر» يحذر من التدفئة بنار الحطب في الشتاء (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

قال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين: إن الحطب يمكن استخدامه في الطهي لكنه ليس وسيلة جيدة للتدفئة.

وأضاف النمر: “من الخطأ أن تشعل الحطب في خيمة وتغلقها من كافة النواحي، لأن الحطب ينتج عنه أول أكسيد الكربون، وهذا الغاز يتسبب في حالات متنوعة من التسمم”.

وتابع النمر : “الوفيات في الشتاء بسبب إشعال الحطب تصل إلى 20 حالة سنوياً، للجهل في استخدام الحطب في أماكن مغلقة ” .

وأوضح أن أول أكسيد الكربون يسمى القاتل الصامت ، لأن الشخص لا يشعر بتأثيره على الجسم ، لأن الشخص يمكن أن يصاب بتسمم غاز أول أكسيد الكربون وهو نائم ولا يشعر بأي شيء ، وهو أمر يؤدي إلى الوفاة .

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