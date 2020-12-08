تحذير من حيلة جديدة لسرقة بطاقات الائتمان بمواقع التواصل.. إليك طريقة الحماية

تواصل – فريق التحرير :

ابتكر عدداً من المخترقين، نوعًا جديدًا من البرمجيات الضارة على الويب التي تخفي داخل الصور المستخدمة للأزرار الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف سرقة معلومات بطاقات الائتمان التي تُدخل في نماذج الدفع في المتاجر الإلكترونية.

متاجر إلكترونية

ورُصد البرنامج الضار المعروف باسم web skimmer، أو Magecart script في متاجر إلكترونية في المدة الواقعة بين شهري يونيو، سبتمبر الماضيين. وكانت شركة أمن المعلومات الهولندية Sanguine Security أول من رصده ، بحسب البوابة العربية للتقنية .

وفي حين أن هذا الشكل بعينه من البرمجيات الضارة لم يُنشر على نطاق واسع، إلا أن اكتشافه يشير إلى أن عصابات Magecart تعمل باستمرار على تطوير ما تملكه من حيل خبيثة.

يستخدم البرنامج الضار المُكتشف تقنية تُعرف باسم (إخفاء المعلومات). وتشير هذه التقنية إلى إخفاء المعلومات في تنسيق آخر، على سبيل المثال، إخفاء النص الموجود داخل الصور.

طريقة الحماية

ويُعتقد أن أبسط طريقة يمكن للمتسوقين من خلالها حماية أنفسهم من هجمات magecart scripts هي استخدام بطاقات افتراضية مصممة للدفع مرة واحدة.

وتوفِّر بعض البنوك أو تطبيقات الدفع هذه البطاقات حاليا، وهي أفضل طريقة للتعامل مع هذه البرمجيات الضارة على شبكة الإنترنت.