الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تحذير من حيلة جديدة لسرقة بطاقات الائتمان بمواقع التواصل.. إليك طريقة الحماية

تحذير من حيلة جديدة لسرقة بطاقات الائتمان بمواقع التواصل.. إليك طريقة الحماية
0

تواصل – فريق التحرير :

ابتكر عدداً من المخترقين، نوعًا جديدًا من البرمجيات الضارة على الويب التي تخفي داخل الصور المستخدمة للأزرار الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف سرقة معلومات بطاقات الائتمان التي تُدخل في نماذج الدفع في المتاجر الإلكترونية.

متاجر إلكترونية

ورُصد البرنامج الضار المعروف باسم web skimmer، أو Magecart script في متاجر إلكترونية في المدة الواقعة بين شهري يونيو، سبتمبر الماضيين. وكانت شركة أمن المعلومات الهولندية Sanguine Security أول من رصده ، بحسب البوابة العربية للتقنية .

وفي حين أن هذا الشكل بعينه من البرمجيات الضارة لم يُنشر على نطاق واسع، إلا أن اكتشافه يشير إلى أن عصابات Magecart تعمل باستمرار على تطوير ما تملكه من حيل خبيثة.

يستخدم البرنامج الضار المُكتشف تقنية تُعرف باسم (إخفاء المعلومات). وتشير هذه التقنية إلى إخفاء المعلومات في تنسيق آخر، على سبيل المثال، إخفاء النص الموجود داخل الصور.

طريقة الحماية

ويُعتقد أن أبسط طريقة يمكن للمتسوقين من خلالها حماية أنفسهم من هجمات magecart scripts هي استخدام بطاقات افتراضية مصممة للدفع مرة واحدة.

وتوفِّر بعض البنوك أو تطبيقات الدفع هذه البطاقات حاليا، وهي أفضل طريقة للتعامل مع هذه البرمجيات الضارة على شبكة الإنترنت.

مواد ذات صلة

شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين امتهنوا تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها

شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين امتهنوا تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها

بينهم امرأة.. القبض على عصابة امتهنت سرقة المحلات التجارية بجدة

بينهم امرأة.. القبض على عصابة امتهنت سرقة المحلات التجارية بجدة

شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المارة باستخدام الدراجات النارية

شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المارة باستخدام الدراجات النارية

شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن اقتحام المحلات التجارية وسرقتها (فيديو)

شرطة الرياض: الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن اقتحام المحلات التجارية وسرقتها (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة