«الزعاق» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

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توقع خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، هطول أمطار منتصف الأسبوع المقبل، وذلك ضمن توقعاته للحالة الجوية المتوقعة في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الزعاق في مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر ، أن الأيام المقبلة ستشهد أجواءً مستقرة مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة في الصباح الباكر ، مضيفاً أن النجم الثاني من المربعانية سيدخل الأسبوع المقبل يوم 16 من ديسمبر.

وأشار إلى أن منتصف الأسبوع المقبل سيشهد حالة من عدم الاستقرار تتخللها سحب ماطرة تؤثر على نفس المناطق التي نالتها الحالات السابقة.