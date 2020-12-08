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متى يكون إظهار الصدقة أفضل؟ الشيخ الخثلان يجيب

متى يكون إظهار الصدقة أفضل؟ الشيخ الخثلان يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم إظهار الصدقة، وهل ذلك أفضل أم إخفائها؟.

وقال الشيخ الخثلان، دل قول الله تعالى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد من الرياء.

وتابع الشيخ الدكتور سعد الخثلان “إسرار الصدقة أفضل إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به ونحو ذلك فيكون إظهارها أفضل في هذه الحال”.

 

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