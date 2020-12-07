تعرف على أهم الاختصارات في تطبيق مايكروسوفت تيمز

تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، قائمة بأهم الاختصارات في تطبيق مايكروسوفت تيمز، لتسهيل العمل مع البرنامج في التعليم والدراسة.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “كثير منّا يستخدم برنامج مايكروسوفت تيمز “Teams” للتواصل والدراسة والعمل، وهذه الاختصارات تسهل عملك بشكل كبير على هذا البرنامج وتجعله أسرع.