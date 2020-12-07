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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرف على أهم الاختصارات في تطبيق مايكروسوفت تيمز

تعرف على أهم الاختصارات في تطبيق مايكروسوفت تيمز
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، قائمة بأهم الاختصارات في تطبيق مايكروسوفت تيمز، لتسهيل العمل مع البرنامج في التعليم والدراسة.

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “كثير منّا يستخدم برنامج مايكروسوفت تيمز “Teams” للتواصل والدراسة والعمل، وهذه الاختصارات تسهل عملك بشكل كبير على هذا البرنامج وتجعله أسرع.

 

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«الحمادي»: خاصية جديدة لتسهيل القراءة في متصفح «كروم»

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