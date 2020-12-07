تعرف على أهم الاختصارات في تطبيق مايكروسوفت تيمز

تواصل – فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، قائمة بأهم الاختصارات في تطبيق مايكروسوفت تيمز، لتسهيل العمل مع البرنامج في التعليم والدراسة.
وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “كثير منّا يستخدم برنامج مايكروسوفت تيمز “Teams” للتواصل والدراسة والعمل، وهذه الاختصارات تسهل عملك بشكل كبير على هذا البرنامج وتجعله أسرع.
كثير منّا يستخدم برنامج مايكروسوفت تيمز "Teams" للتواصل والدراسة والعمل!
في الصورة التالية أهم الاختصارات التي تسهل عملك بشكل كبير على هذا البرنامج وتجعله أسرع.
الصورة بدقة عالية:https://t.co/23FVVI1NNVpic.twitter.com/fXTGY1iFa0
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)December 7, 2020