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شاهد.. لحظة سقوط شاحنة واصطدامها بسيارة في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز

شاهد.. لحظة سقوط شاحنة واصطدامها بسيارة في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة سقوط شاحنة محملة بالرمال داخل نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وكانت الشاحنة قد اصطدمت بسيارة متوقفة ثم سقطت داخل النفق، كما اصطدمت بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها السوداني.

يذكر أن المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، صرح بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح يوم أمس الاثنين الموافق 22 / 4 / 1442هـ، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وأوضح السديري، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، (مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر)، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

 

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